JBC opent nieuwe winkel… in Fortnite

JBC opent een nieuw filiaal. Niet in België of op planeet aarde, zoals je zou denken, de nieuwe winkel komt er in Fortnite. En nee, dat is geen aprilgrap.

Fortnite is een online survivalgame. Het spel kan via verschillende platformen gespeeld worden zoals Playstation, Nintendo, en meer. Iedereen van over de hele wereld kan het spel spelen en dus ook de digitale JBC bezoeken. Het design van de onlinewinkel is gebaseerd op dat van de JBC K’dee in Hasselt. De nieuwste onlinemode kan je er niet op de kop tikken. Wel kan je deelnemen aan drie challenges. Wie de snelste tijd haalt in de finale, maakt kans op een cadeaubon van JBC en op V-bucks, de munteenheid van Fortnite waarmee je aankopen kan doen in het spel. De prijzen zullen enkel verdeeld worden onder Belgische spelers die jonger zijn dan zestien jaar.

Voor JBC was dit een logisch vervolg op hun vorige campagne: GAME TIME! “Daarmee hebben we vooral ingezet op het sensibiliseren van ouders over gamen”, zegt Alexander Dumon, Esports-expert die samenwerkt met JBC. “Deze keer richten we ons rechtstreeks tot de jongeren. Het doel is om ze aan het spel te krijgen en ze te stimuleren om samen met hun ouders deze online beleving te ervaren op een positieve manier.” De spelletjes zijn van korte duur. “Omdat het niet de bedoeling is dat kinderen uren aan het scherm gekluisterd zitten. Er wordt ook niet gebouwd en geschoten in onze digitale JBC-winkel en zowel beginners als ervaren spelers kunnen meedoen.” De wedstrijd loopt tot 1 mei. De JBC in Fortnite blijft bestaan tot zolang de game het toestaat.