Tomas Van Den Spiegel, CEO van Flanders Classics: “Als we koers staande willen houden tussen Netflix en co., moeten we helden creëren”

Eindelijk nog eens een échte Ronde van Vlaanderen. Met volk. En daar is Tomas Van Den Spiegel (43), CEO van Flanders Classics, maar wat content mee. “De zin om nog een derde editie zonder fans te organiseren, was er niet meer. De financiën ook niet.” Al is er een domper op de vreugde: het publiek tekent dan wel present, de publiekstrekker niet. “Jammer, Wout was een droomwinnaar.”