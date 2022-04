Rode Duivels spelen op WK tegen Kroatië, Marokko en Canada, in tweede ronde wachten mogelijk Spanje of Duitsland

Bondscoach Roberto Martinez wilde vooral zo laat mogelijk in actie komen. Het had nog een dag later gekund, maar de gebeden van Martinez zijn deels verhoord. — © AFP

De Rode Duivels nemen het tijdens het WK voetbal 2022 in Qatar (21 november-18 december) op tegen Kroatië, Marokko en Canada. België is ingedeeld in groep F. Dat wil zeggen dat de Rode Duivels pas op woensdag 23 november voor het eerst in actie komen, op de derde WK-dag dus. Daarmee zijn de gebeden van bondscoach Roberto Martinez deels verhoord. De volgende ronde wordt andere koek, want dan wachten allicht Spanje of Duitsland.

Het is een haalbare, maar interessante loting voor onze Rode Duivels, althans in de eerste ronde. Elk van de drie tegenstanders hebben een (voetbal)link met België.

De Rode Duivels ontmoeten voor het eerst op een eindtornooi Kroatië, dat vier jaar geleden nog verliezend WK-finalist was. Ivan Perisic (ex-Roeselare en Club Brugge) is nog steeds een van de vaste waarden bij de Kroaten.

Marokko was op het WK 1994 reeds tegenstander van België; Marc Degryse scoorde toen met het hoofd de enige treffer van de partij. Het duel wordt extra interessant omdat een aantal Marokkaanse internationals in België voetballen (onder meer Selim Amallah, bij Standard en Tarik Tissoudali bij AA Gent) en er in ons land een aanzienlijke Marokkaanse gemeenschap is.

Ook bij Canada, dat pas voor de tweede keer aanwezig is op een WK, voetballen een aantal bekenden: Jonathan David (ex-AA Gent) en Tajon Buchanan (Club Brugge). Het is een jong en leuk elftal.

België zit in de tweede tabelhelft, samen met onder meer Spanje, Duitsland en Brazilië. Pas in de halve finales worden de tabelhelften gewisseld. In de tweede ronde of 1/8ste finale nemen we het -als we ons plaatsen- op tegen het nummer één of twee uit groep F, Spanje of Duitsland dus. Dat wordt meteen een zware dobber.

De wedstrijden in de groep van de Rode Duivels:

woensdag 23 november: België-Canada en Marokko-Kroatië

zondag 27 november: België-Marokko en Kroatië-Canada

donderdag 1 december: Kroatië-België en Canada-Marokko