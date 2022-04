Biden: Meer dan dertig landen zullen net als VS strategische oliereserves aanspreken

Verwijzend naar een initiatief van het Internationaal Energieagentschap (IEA), zei Biden: “Vanochtend zijn meer dan dertig landen bijeengekomen voor een uitzonderlijke vergadering en ze hebben beslist om tientallen miljoenen bijkomende vaten olie op de markt te brengen.”

De VS kondigden donderdag aan dat ze gedurende zes maanden ruwweg 1 miljoen vaten olie per dag zullen vrijgeven uit hun reserves. De ongeziene maatregel komt er wegens de Russische inval in Oekraïne, waardoor de olieprijs de afgelopen weken de hoogte inschoot.

Het IEA bevestigde vrijdagavond dat tijdens een spoedvergadering in Parijs door zijn 31 lidstaten - waaronder België - beslist werd om opnieuw oliereserves vrij te geven, om de gevolgen van de Russische inval in Oekraïne op de markten te verzachten. Welke omvang deze tweede vrijgave van reserves sinds het uitbreken van de oorlog zal hebben, wil het IEA begin volgende week bekendmaken. In een eerste stap gaf het IEA een maand geleden al 62,7 miljoen vaten ruwe olie vrij. De IEA-lidstaten beschikken in totaal over noodvoorraden ten belope van zowat 1,5 miljard vaten.

De IEA-leden hebben vrijdag ook hun bezorgdheid beklemtoond over de gevolgen van de Russische agressie op de energiezekerheid. Grote onderbrekingen van de Russische olieproductie zouden tot een wereldwijde noodtoestand voor olieleveringen kunnen zorgen. De wereldwijde oliemarkten blijven zwaar onder druk staan, hetgeen tot grote prijsschommelingen leidt. Het IEA roept regeringen en consumenten op om hun inspanningen om energie te besparen voort te zetten en op te voeren.