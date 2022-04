Zelfs zijn familie begrijpt niet hoe hij het volhoudt: waarom Wouter Beke ondanks alle kritiek niet wil wijken van ministerpost

Zijn ministerschap is een martelgang geworden. Na het rusthuisdebacle tijdens corona en de crash van de kinderopvang, kreeg Wouter Beke (CD&V) deze week een openlijke tik op de vingers van zijn voorzitter Joachim Coens. Toch blijft hij hardnekkig op post zitten. Gedreven door zijn groot verantwoordelijkheidsgevoel, volgens zijn familie. Al zijn er ook die zeggen dat hij doorheen de jaren een kille machtspoliticus geworden is. Een blik in de psyche van de welzijnsminister via zijn naasten.