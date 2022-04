SpaceX lanceert waaier van veertig satellieten

Het Amerikaanse ruimtevaartbedrijf SpaceX heeft vrijdag een bonte waaier van veertig satellieten gelanceerd, zo was rechtstreeks op het internet te volgen. Vanop Cape Canaveral in Florida vertrok om 18.24 uur Belgische tijd een Falcon-9-draagraket voor de Transporter-4-missie. Die bestond uit veertig satellieten van allerhande pluimage.

De eerste trap keerde naar de aarde terug en landde keurig op het droneschip Just Read The Instructions. De trap was al aan zijn zevende vlucht toe.

Op een hoogte van zowat 650 kilometer kwam de belangrijkste nuttige lading vrij: de 980 kilo wegende Duitse aardobservatiesatelliet EnMap. Op die hoogte begonnen nog twee andere kunstmanen op eigen houtje rond de aarde te wentelen.

De tweede trap kwam nog twee keer tot ontbranding om een baan van 500 kilometer hoogte te bereiken. Daar kwamen de resterende satellieten een na een vrij, op een pakket van twaalf Swarms-satellieten samen.

De missie duurde een klein anderhalf uur.

Het record voor de Transporter-missies van de Falcon was bij de eerste. In januari 2021 bracht de raket in één keer 143 satellieten in de ruimte.