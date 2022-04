Inditex-oprichter en hoofdaandeelhouder Amancio Ortega (midden) met zijn dochter Marta en haar man Carlos Torretta, in de hippodroom van La Coruña. — © EFE

Haar vader richtte ’s werelds grootste modeconcern op – met merken als Zara, Massimo Dutti en Bershka. En sinds vrijdag is zij er de grote baas. Marta Ortega Pérez (38), bijgenaamd ‘La Zarina’, groeide naar eigen zeggen op zonder enig modebesef maar is nu wel een van de machtigste vrouwen in de prêt-à-porter business.