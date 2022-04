REACTIES. Roberto Martinez ziet een “uitdagende en zware loting”, Canadese bondscoach deelt steekje uit naar Rode Duivels

“Het is zeker een uitdagende loting”, stak de Belgische bondscoach van wal. “Het is ook een zware loting, omwille van verschillende redenen, maar het zijn fantastische wedstrijden om naar uit te kijken, vanwege de banden die er tussen de verschillende landen zijn. Marokko heeft heel wat spelers met een Belgische link, Canada heeft een sterke kwalificatiecampagne achter de rug en dan heb je nog Kroatië, dat we natuurlijk allemaal kennen van het WK in Rusland. Ik kijk alvast uit naar de start van de voorbereiding. Het goede nieuws is dat we onze eerste wedstrijd wat later spelen, waardoor onze voorbereiding langer is en we misschien nog een uitzwaaiwedstrijd kunnen spelen voor onze fans.”

Met een positie in een van de laatste groepen kreeg bondscoach Roberto Martinez min of meer wat hij voor de loting gehoopt had. Omdat het WK dit jaar tijdens de wintermaanden gespeeld wordt, zal er in plaats van 3 weken slechts 1 week voorbereiding zijn. Dankzij hun plaats in groep F werken de Belgen hun eerste wedstrijd in Qatar twee dagen later af dan de teams in groepen A en B, die het toernooi op 21 november aanvatten. Op 24 november wordt in de groepen G en H de groepsfase afgesloten.

Canadees bondscoach John Herdman: “De Duivels zijn te weinig team”

Verrassend openingswoordje van John Herdman. “De Rode Duivels zijn natuurlijk sterk maar ik vind ze te veel individualiteiten, te weinig team”, aldus de Canadese bondscoach. “Als team hadden ze het WK 2018 kunnen winnen. In die beslissende halve finale vielen ze uit elkaar. Pas op, ze zijn heel sterk maar zouden beter kunnen. Ik kijk uit naar onze wedstrijd tegen hen. Onze sterkte is het team, iedereen werkt voor iedereen. Ik ben benieuwd welke clash dat zal geven.”

Canadees bondscoach John Herdman. — © AFP

Kroatisch bondscoach Zlatko Dalic: “Mijn oudere spelers zijn onmisbaar”

“België en Kroatiê zijn de favorieten om zich te kwalificeren, maar Marokko en Canada zijn niet om te lachen”, aldus Dalic. “Jonge, enthousiaste teams. Ons elftal is al wel wat ouder maar ik denk er niet aan om Modric, Perisic en Brozovic, onze sterren op het WK 2018, opzij te schuiven. Zij brengen nog altijd veel bij aan het elftal. Het is nu zaak om ook de jongeren naast hen te laten renderen. Net als de Rode Duivels dat moeten doen.”

Marokkaans bondscoach Vahid Halilhodzic: “Dit Marokko sterker dan Algerije in 2014”

Halilhodzic. Dat is een oude bekende voor de Rode Duivels. “Van op het WK 2014 waarin we hen driekwart wedstrijd op achterstand hielden”, refereert Halilhodzic naar zijn periode als bondscoach van Algerije toen hij in Brazilië tegen België opende. “Ik denk dat dit Marokko sterker is dan Algerije toen. Er is natuurlijk Tarik Tissoudali, die ik pas zes maanden geleden ontdekte. Wat een goede speler. Hij scoort, is technisch sterk. Heel knap. Maar vooral: het is een heel goeie jongen die perfect doet wat je hem vraagt.”