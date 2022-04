Ooit halve finalist in ‘Idool’, nu superster in Polen als imitator van Tina Turner en co: “Ik ben hier verheven tot halfgod”

Danzel zoals we hem kennen van zijn megahit ‘Pump it up’, en als Tina Turner in zijn nieuwe programma. — © Belga,

Kent u Danzel nog? De jongen met de blauwe bril die in 2003 halve finalist werd in het eerste seizoen van Idool, en daarna door megahit Pump it up liefst 4.000 keer het vliegtuig op moest voor buitenlandse optredens. Hij is al járen een grote ster in Polen, en dat blijkt nu ook uit zijn deelname aan een populair tv-programma waarin hij andere artiesten imiteert. “Het Poolse volk heeft me nu echt op de top van de berg geplaatst, hopelijk donder ik er nu niet af.”