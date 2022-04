Van verleidingspogingen in nachtclubs tot afluisteren in de vergaderzaal: trukendoos van Rusland leest als klassieke spionageroman

Vergeet cyberspionage, drones en datalekken. Als een grootmacht als Rusland op zoek gaat naar specifieke informatie, zet ze daar nog altijd graag een legertje spionnen voor in. Dat bleek deze week nog, toen België 21 Russische ‘diplomaten’ het land uitzette. Hun trukendoos leest als een klassieke spionageroman, met verleidingspogingen in nachtclubs en afluisterapparatuur in vergaderzalen.