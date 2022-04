Veel mensen verwacht op uitvaart Miguel Van Damme

De uitvaartplechtigheid van Miguel Van Damme (28) vindt zaterdag om 10.30 uur plaats in de Sint-Blasiuskerk in Jabbeke. Er wordt een massa volk verwacht, waardoor zelfs opgeroepen wordt om te carpoolen of het openbaar vervoer te gebruiken, wegens beperkte parkeermogelijkheid.

Het was Miguel zijn wens om tijdens de uitvaart geen bloemen te geven, maar wel een gift te doen voor de Stichting Me To You, die is opgericht voor de strijd tegen leukemie. Hij was daar bovendien ook peter van. Het rekeningnummer van de stichting is BE36 3631 3547 4381.

Het is nog mogelijk om het rouwregister in het Jan Breydelstadion in Brugge te ondertekenen, of het digitale exemplaar op de website van Cercle Brugge, cerclebrugge.be. (mkm)