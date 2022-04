Kroatische bondscoach Zlatko Dalic: “België favoriet om onze WK-groep te winnen”

Met Kroatië en België werden respectievelijk de vicewereldkampioen en de nummer drie van het vorige WK in dezelfde groep ingedeeld voor het WK van eind dit jaar in Qatar, naast Canada en Marokko. Voor Zlatko Dalic, de Kroatische bondscoach is er echter maar één topfavoriet om de groep te winnen en dat is België.

“België heeft jaren op de eerste plaats op de FIFA-ranking gestaan. Ze zijn de favoriet om deze groep te winnen, maar ze zullen ook wel moeten knokken om naar de tweede ronde te mogen”, vertelde Dalic vrijdag na afloop van de loting in Doha.

Samen met groep E is groep F toch een van de sterkste groepen op het komende WK. In de tweede ronde kruisen zij elkaar dan ook nog eens. “Het zal dan ook niet makkelijk worden voor ons. Ons doel is duidelijk: de strijd met de Rode Duivels aangaan en ons kwalificeren voor de volgende ronde. Daarnaast is het zeker opletten voor Canada en Marokko. Vier jaar geleden in Rusland speelden wij de finale, maar dat is het verleden en daar moeten we niet meer naar kijken. We beschikken nog steeds over topspelers, maar voerden tactische wijzigingen door en dat vraagt tijd.” (belga)