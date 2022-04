Ljoedmila (75) op de loop voor het geweld van haar eigen moederland: “Niemand in Rusland staat achter deze oorlog”

Ljoedmila Aleksevna is de grens met Slovakije over gevlucht. Ze is Russische, ze woonde in Oekraïne, en ze moest op de loop voor een bommenregen die door haar eigen moederland werd gestuurd. “Ik was in constante shock, ik sliep niet meer. Wat is er gebeurd met ons land, dat dit kan plaatsvinden? Niemand in Rusland staat achter deze oorlog.” En terwijl zij zo snel mogelijk wil terugkeren naar Oekraïne, moet haar zoon in Moskou onderduiken voor het regime.