Naar de crèche sturen of fulltime ouder zijn, het dilemma van elke jonge ouder: “Ik vraag me constant af of ik ze aan het verpesten ben”

Moet een mama zich schamen als ze een aantal maanden na haar bevalling weer gaat werken? Het is een oudbakken cliché dat weer de kop opsteekt. Door het voorstel van Wouter Beke rond kinderopvang, het debat over de eerste 1.000 dagen, en door opiniestukken waarin experts stellig poneren dat een baby niet thuishoort in de crèche. “Wél bij mama.” Het zadelt veel ouders met een schuldgevoel op. “Alsof ik mijn kind nu al verpest heb.”