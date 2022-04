ZO ZIT DAT. Is het uitschakelen van hoge officieren een oorlogsmisdaad? En wat met een aanval op president Vladimir Poetin?

Opmerkelijke vaststelling tijdens de oorlog in Oekraïne: aan Russische zijde loopt het dodental onder de hoge officieren flink op. Oekraïne geeft daarbij aan dat het onder meer sluipschutters inzet om generaals uit te schakelen. Mogen we hier spreken over een oorlogsmisdaad? En wat in het geval van een aanval op president Vladimir Poetin? Tom Ruys, professor oorlogsrecht aan de UGent, geeft uitleg.