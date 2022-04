Waasland-Beveren moet barrageticket om promotie aan RWDM laten na nederlaag bij Lierse

Waasland-Beveren is virtueel uitgeteld voor de tweede plaats in de 1B Pro League en het bijhorende ticket voor barrages om promotie naar de Jupiler Pro League. Het verloor op de 26ste speeldag met 2-0 van Lierse Kempenzonen, waardoor RWDM al zeker mag strijden om promotie.

Halfweg was er nog niet gescoord op het Lisp. Aan het begin van de tweede helft bracht Kenneth Schuermans (51’) daar al snel verandering in namens de thuisploeg. In het slot diepte Jens Naessens (87’) de bonus nog uit tot twee doelpunten.

Waasland-Beveren blijft op twee speeldagen van het einde derde met 38 punten en kan RWDM (45 ptn.) op die manier niet meer bijbenen. Als competitieleider Westerlo (52 ptn.) zaterdag wint bij voorlaatste Lommel of minstens even goed doet als eerste achtervolger RWDM bij Deinze zondag, mogen de Kemphanen de champagne ontkurken en de titelviering in gang zetten in het Kuipke.(belga)