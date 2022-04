Domper voor Anderlecht: Ashimeru onzeker voor bekerfinale

Man-in-vorm Majeed Ashimeru is out voor Charleroi en mist waarschijnlijk ook de laatste wedstrijd van de reguliere competitie tegen KV Kortrijk. De 24-jarige Ghanees sukkelt met de enkel.

“We zullen hem een tijdje kwijt zijn”, bevestigde Anderlecht-trainer Vincent Kompany op zijn persconferentie. Het is zelfs niet uitgesloten dat Ashimeru de bekerfinale tegen AA Gent op 18 april mist, hij is hoogst onzeker. “Ik heb het volste vertrouwen in mijn volledige kern”, sprak Kompany nog, maar dat neemt niet weg dat de afwezigheid van Ashimeru een stevige domper is.(pjc)