Antwerp-coach Priske over omstreden aanstelling van Marc Overmars: “Ik ben bij dat er een nieuwe technisch directeur is”

Kort na de Antwerpse zege tegen Zulte Waregem en de opluchting die daarbij hoorde, verschoof alle aandacht abrupt naar het extrasportieve. “Ik wil op dit moment niet te veel kwijt over de aanstelling van Marc Overmars”, aldus Antwerp-coach Priske.

“Ik ben blij dat er een nieuwe technisch directeur is, want een club als Antwerp kan niet zonder”, aldus Priske. “Iedereen mag denken wat hij of zij wil, maar ik focus op mijn dagelijkse taken: goeie trainingen geven aan de gasten en alle neuzen in dezelfde richting houden.”

Bij sommige supporters leefde er de voorbije week een wij-zij-gevoel: iedereen tegen Antwerp. Zo ervaart Priske het niet. “Soms voel je het als mensen iets over ons zeggen, of over de groep. Dat is niet altijd plezant om te lezen, maar het kan motiverend werken. Maar op dit moment putten we onze motivatie uit de strijd om play-off 1. Dat is nog belangrijker dan wat anderen over ons denken. Ik denk niet dat dit ook maar enige invloed zal hebben op de sportieve prestaties. De spelers willen maar één ding: presteren.” (havg)