Het is zo ver. De Rode Duivels weten tegen wie ze straks op het WK in Qatar uitkomen. Nu moeten de fans nog daar geraken. Eerst moet je aan tickets geraken, dan een vliegtuigticket betalen en tot slot een plaats vinden om te overnachten. Komt allemaal goed, klinkt het in Qatar, dat 1,4 miljoen bezoekers verwacht en niet groter is dan vier Vlaamse provincies.