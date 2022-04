Brugse uitblinker Skov Olsen geraakt opnieuw niet op het scoresheet: “Het is altijd iets met mijn goals”

Geen twee goals, wel opnieuw twee assists voor Andreas Skov Olsen: het is altijd wel iets wanneer de Deen de bal in doel schiet. Maar hij maalt er niet om, want na een prima week bij Denemarken en Club Brugge voelt de winger zich als een vis in het water. “Laten we hopen dat de clean goals binnenkort volgen.”

Hij scoorde eigenlijk twee keer, maar stond niet op het scorebord: Andreas Skov Olsen was andermaal de grote man bij Club Brugge. Met twee assists. Na enkele minuten opende de Deen de score al, maar hij stond nipt offside. “Dat is pech, zeker als het zo weinig is. En daarna haalt de keeper ook nog een bal van de lijn én raakt Mats mijn schot nog bij de 0-2. Het waren nu eens geen owngoals, hé. (lacht) Het is altijd iets met mijn doelpunten, maar ik ben gewoon blij dat we gewonnen hebben en de drie punten pakken. Want voor de play-offs moeten we gewoon élke wedstrijd winnen.”

En zo staat Union toch weer een beetje meer onder druk voor de verplaatsing naar Standard. “We moeten hen blijven pushen”, knikt Skov Olsen, die sinds zijn transfer tijdens de winterstop al vier goals en zes assists heeft. Al konden dat er dus een pak meer zijn. “Laten we hopen dat ik binnenkort wat clean goals maak. Neen, serieus: elke week drie punten pakken blijft het belangrijkste voor mij, zeker als we nog kampioen willen worden. Als we op deze weg verdergaan, maken we gewoon een goede kans.”

Voor Skov Olsen werd het een speciale week: dinsdag zag hij Christian Eriksen nog scoren bij zijn grote terugkeer in het Parken Stadion, waar hij negen maanden geleden met Denemarken een hartstilstand kreeg tijdens het EK. “Het leek alsof hij nooit is weggeweest. Het was een magisch moment. We zijn met z’n allen dolblij dat Christian terug is, want we hebben hem gemist. Zelf voel ik me ook prima bij de nationale ploeg. Ik krijg heel wat kansen en voel me echt een deeltje van de ploeg. Laten we hopen dat het zo doorgaat, net als bij Club Brugge.”