IN BEELD. Dit zijn de twee WK-stadions waarin de Rode Duivels zullen spelen tijdens de groepsfase

De loting is gebeurd en het speelschema is bekend. De Rode Duivels weten waar ze aan toe zijn op het WK voetbal in Qatar komende winter.

(14u00) België - Marokko

Het Al-Thumamastadion is gelegen in de buurt van de Hamad-luchthaven, aan de rand van Doha. De architectuur is gebaseerd op de vorm van een taqiyah, dat is een hoed die in het Midden-Oosten vaak door mannen en jongens gedragen wordt. 40.000 toeschouwers kunnen er tijdens het WK wedstrijden bijwonen. Na afloop van het wereldkampioenschap zullen ongeveer 20.000 zitjes afgebroken en geschonken worden aan andere landen.

Het Al-Thumamastadion. — © AFP

(20u00) België - Canada

(16u00) Kroatië - België

Het Ahmad Bin Ali Stadium is de thuisbasis van de min of meer bekende voetbalclub Al Rayyan, werkgever van onder meer Jams Rodriguez, Steven Nzonzi en Yohan Boli (ex-STVV). Al Rayyan is een van de meest historische steden van het land, gelegen aan de rand van de woestijn. Om de verbinding met de hoofdstad te verzorgen werd er een metrolijn aangelegd. Het originele stadion werd in 2003 gebouwd, om vervolgens in 2015 plaats te maken voor de nieuwe voetbaltempel, die genoemd is naar Ahmad bin Ali Al Thani, tussen 1960 en 1972 emir van Qatar.

De overige stadions

In het Al-Baytstadion in Al-Khor zullen 60.000 toeschouwers op 21 november de openingswedstrijd van het WK kunnen bijwonen. Het stadion met uitschuifbaar dak werd gebouwd in de vorm van een bedoeïenentent en is gelegen op zo’n 35 kilometer afstand van de hoofdstad Doha en daardoor wat lastiger bereikbaar voor de supporters. Eind vorig jaar werd het stadion met de Arab Cup plechtig ingehuldigd.

Het Al-Baytstadion. — © AFP

Het Khalifa International Stadium was het enige dat al bestond voor de toewijzing van het WK aan Qatar. Het stadion werd gebouwd in 1976 als nationale stadion van het land en onderging sindsdien twee grondige renovaties. Heel wat sportwedstrijden werden er al gehouden, zoals het WK atletiek van 2019. In het stadion, dat in Doha Sports City ligt, kunnen 40.000 toeschouwers plaatsnemen.

Het Khalifa International Stadium. — © Getty Images

Het Al-Janoubstadion in Al-Wakrah is van de hand van de bekende Irakese architecte Zaha Hadid, in ons land vooral bekend van het Havenhuis aan de oevers van de Schelde in Antwerpen. Bij het neofuturistische stadion is het dak de blikvanger. Dat is geïnspireerd op Dhow-boten, waarvan parelvissers gebruik maakten in de Golf. Er kunnen 40.000 fans plaatsnemen.

Het Al-Janoubstadion. — © AFP

Het Education City Stadium in Doha is gebouwd in de vorm van een diamant. In 2020 werd de finale van het WK voor clubs er gehouden. Ook hier kunnen 40.000 fans de wedstrijden bijwonen, in de buurt van de universitaire campus van Doha.

Het Education City Stadium. — © AP

Een van de merkwaardigste stadions is ongetwijfeld het 974 Stadium, dat opgebouwd is uit 974 containers. Na afloop van het WK zal deze 40.000 zitplaatsen tellende voetbaltempel afgebroken worden, om vervolgens elders weer opgebouwd te worden, in één of meerdere delen.

Het 974 Stadium. — © REUTERS

Het Lusail Iconic Stadium is het paradepaardje onder de Qatarese WK-stadions. Het stadion telt 80.000 zitplaatsen en werd speciaal gebouwd om de WK-finale te huisvesten. Na afloop van het WK zal het verkleind worden tot 40.000 zitplaatsen. Lusail is een speciaal voor het WK gecreëerde stad, zo’n 23 kilometer ten noorden van Doha. Op het aldaar gelegen circuit wordt ook de Grote Prijs Formule 1 van Qatar gereden.