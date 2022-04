Frank Vandenbroucke waarschuwt: “We hebben te weinig boosterprikken gezet, corona is nog niet voorbij”

De coronacrisis is nog niet voorbij. Dat is de boodschap die minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke zaterdag benadrukt in een interview met De Morgen. “We zijn veel te zelfgenoegzaam over de resultaten van de boostercampagne. Die zijn niet goed genoeg, sorry”, aldus de minister. En dus mag code oranje nog niet naar de mesthoop van de geschiedenis.

De cijfers gaan de laatste dagen en weken duidelijk weer de verkeerde kant uit. De combinatie Covid-19/griep verhoogt de druk op de ziekenhuizen weer. En dus moet Vandenbroucke weer waarschuwen: “Ik ben er niet zo gerust op, we mogen echt niet vergeten dat er nog een virus rondgaat. Het is moeilijk in een aantal ziekenhuizen. En het is goed dat mensen dat zouden beseffen. Het is een reden om voorzichtig te zijn, maar niet om morgen weer naar oranje te gaan. Mocht de situatie nu sterk verslechteren, dan komt oranje wel weer op de agenda.”

Volgens Vandenbroucke zijn een aantal maatregelen wel degelijk nog steeds een optie. “Er gaat heel veel virus rond, en je kan niet uitsluiten dat we binnen een aantal maanden toch nog een echte golf krijgen. Paraatheid is de boodschap. En dat wil zeggen dat we dingen als een Covid Safe Ticket nog niet naar het containerpark moeten brengen.”

Te weinig vaccinaties

Vandenbroucke is één van de weinige politici die het CST nog verdedigt. “Waarom? U mag niet onderschatten hoe belangrijk het CST was als motivatie om zich te laten vaccineren. Zodra het CST niet meer verplicht was, is de vaccinatie stilgevallen. Mensen in de vaccinatiecentra zullen u bevestigen dat op dat moment opeens allerlei reservaties geannuleerd werden.”

Vandenbroucke vindt het dan ook jammer dat het CST niet nog iets langer in gebruik bleef. “Dat had de boostercampagne gesteund. Want in alle eerlijkheid: we hebben te weinig boosterprikken gezet. We zijn daar veel te zelfgenoegzaam over. 61 procent van de hele bevolking is geboosterd, ongeveer 75 procent van de volwassenen. De vervelende waarheid is dat dat objectief te weinig is. Het is een van de redenen waarom ik het CST nog niet meteen zou weggooien. We zijn veel te zelfgenoegzaam over de resultaten van de boostercampagne. Die zijn niet goed genoeg, sorry.”