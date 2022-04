Honderden mensen nemen afscheid van Miguel Van Damme

Er werd een massa volk verwacht in de Sint-Blasiuskerk, in die mate zelfs dat er werd opgeroepen om te carpoolen of om het openbaar vervoer te gebruiken, gezien de beperkte parkeermogelijkheid. Dat bleek ook: er stonden zaterdagochtend honderden rouwenden voor de begrafenisplechtigheid.

Het was de wens van Van Damme om tijdens de uitvaart geen bloemen te geven, maar wel een gift te doen voor de Stichting Me To You, die is opgericht voor de strijd tegen leukemie en waarvan hij peter was. Het rekeningnummer van de stichting is BE36 3631 3547 4381.

