Meer dan 200 militanten gedood bij antiterreuroperatie in Mali

De operatie vond plaats in de regio rond Moura, een “terroristenbolwerk” volgens de Malinese overheid. Soldaten hebben er eveneens een groot aantal wapens en 200 motorfietsen in beslag genomen, klinkt het. Volgens Mali zijn er in tegenstelling tot wat sommigen op sociale media beweren geen burgerdoden gevallen tijdens de operatie. In de Sahelregio in West-Afrika zijn verschillende terreurgroepen actief, waarvan sommigen trouw hebben gezworen aan grotere netwerken als al-Qaeda of Islamitische Staat.

De Verenigde Naties en de Europese Unie zijn militair aanwezig in het land met het oog op training en stabilisering, maar de toekomst van die missies is onzeker sinds het Malinese leger de interimregering in mei vorig jaar van de macht verdreef en de verkiezingen die dit jaar zouden doorgaan schrapte. De militaire machthebbers verzetten zich tegen de aanwezigheid van westerse troepen in het land. Bovendien is er internationaal ongerustheid ontstaan over de aanwezigheid van de Wagner Group in het West-Afrikaanse land, een Russische privémilitie met banden met het Kremlin. Sinds 2012 zijn er al drie militaire staatsgrepen geweest in Mali.

België besliste eerder al om voorlopig geen bijkomende militairen naar Mali te sturen in het kader van de Europese taskforce Takuba.