Topman van WK Qatar bijt van zich af na kritische toespraak Noorse bondsvoorzitter: “Er is nog een lange weg te gaan”

Op het Fifa-congres in Doha haalde de voorzitter van de Noorse voetbalbond, Lise Klavens, in een speech uit naar de Fifa en Qatar. Klavens had het in haar toespraak over zowel mensenrechten als gelijkheid en gender. De vertegenwoordiger van het organisatiecomité van het WK, Hassan El Thawadi, was niet opgezet met haar opmerkingen en aarzelde niet om meteen te reageren. (cvde)