Onze man bij een van de stadions waar het WK 2022 in afgewerkt zal worden.

Het WK dat niemand wilde. Zo wordt het WK in Qatar nog het meest treffend omschreven. Maar hoe zit het daar nu eigenlijk? Onze chef voetbal Ludo Vandewalle was een week in Doha en kwam terug met acht bevindingen. “Dat zand: het kruipt echt overal tussen.”