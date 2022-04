Federale politie controleert motorhomes en caravans tijdens infodag

De federale wegpolitie organiseert zaterdag in Houthalen-Helchteren een infodag voor bestuurders van motorhomes en caravans, om ervoor te zorgen dat ze in orde zijn en veilig de baan op kunnen. In aanloop naar de zomervakantie volgen verschillende infodagen verspreid over ons land.

In de lente halen heel wat kampeerders hun motorhome of caravan uit hun winterslaap. Er zijn echter vaak vragen rond de hoeveelheid aan lading of bagage die kan meegenomen worden, en hoe men die best kan vervoeren.

De federale wegpolitie organiseert daarom - samen met partners als Pasar, Goca en Vlabel - verschillende infodagen voor bestuurders van motorhomes en caravans. Op de infodagen worden bestuurders uitgenodigd voor een controle, waarbij de focus ligt op informeren in plaats van verbaliseren.

De motorhomes en caravans worden ter plaatse op een weegbrug geplaatst. Naast het wegen, informeert de politie over onder meer de terminologie, technische aspecten, wetgeving, ladingzekering en de wegcode. De politie krijgt er vooral vragen over het rijbewijs en de lading.

Aan bestuurders wordt aanbevolen om hun voertuig of voertuigcombinatie te laden zoals men op vakantie zou vertrekken, en alle boorddocumenten mee te nemen. Na het wegen krijgen ze tips voor onder meer het laden van hun motorhome of caravan.

Zaterdag vindt ook een infodag plaats in Sprimont, naast de A26 richting Luxemburg. Van april tot eind juni volgen nog verschillende infomomenten verspreid over ons land. Op 7 mei vindt in elke Vlaamse provincie tegelijk een infodag plaats.