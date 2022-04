Nog aanzienlijke prijsstijgingen verwacht in de komende maanden: “Zeer realistisch gevaar op recessie”

De Vlaamse ondernemingen verwachten nog aanzienlijke prijsstijgingen in de komende maanden. Dat blijkt uit een nieuwe enquête van Voka, het Vlaams netwerk van ondernemingen. De combinatie van toenemende leveringsproblemen en spectaculair stijgende kosten voor energie, grondstoffen en lonen duwt onze economie zwaar in de remmen. “De kans op een recessie in de komende maanden wordt zeer reëel”, waarschuwt Voka.

Een Voka-enquête van begin deze week bij 600 Vlaamse ondernemingen leert dat 86 procent van de bedrijven aangeeft dat hun toeleveringen verstoord zijn. De inputkosten liggen vandaag 41 procent hoger dan 6 maanden geleden. En bedrijven verwachten nog een stijging van de inputkosten met 33 procent in de komende maanden. Daardoor verwachten de ondernemingen dat hun verkoopprijzen in de komende maanden met nog gemiddeld 10 procent zullen stijgen. De afgelopen 6 maanden stegen hun verkoopprijzen al met gemiddeld 12,5 procent.

De combinatie van toeleveringsproblemen en gestegen kosten veroorzaakt een duidelijke negatieve impact op de activiteiten van Vlaamse ondernemingen. Voor heel 2022 rekenen bedrijven op een gemiddelde impact van -8 procent. Bedrijven geven aan dat de investeringsplannen voor de komende twee jaar naar beneden worden bijgesteld met gemiddeld 9 procent. Eén op de zes gaat ook op de rem staan qua nieuwe aanwervingen. Samen met de internationale recessiesignalen impliceert dit dat ook voor onze economie een recessie in de komende maanden een realistisch scenario is.

“Deze crisis zal een grote impact hebben op de economie en dit na de coronacrisis die nog niet volledig verteerd is. We lopen het risico om in een recessie te belanden. Voka roept de federale sociale partners en de regering op om rond de tafel te gaan zitten. Er moeten nu maatregelen genomen worden om de loonstijgingen af te remmen en de inflatiespiraal in te perken”, zegt Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder van Voka.

“Als we gewoon toekijken hoe onze loonkostenhandicap ontspoort, dan zullen de gevolgen groot zijn. Bedrijven gaan in de problemen komen en dat dreigt gevolgen te hebben voor onze export, investeringen en bijgevolg ook onze werkgelegenheid. Een fundamenteel debat over onze spectaculair oplopende loonkosten dringt zich meer dan ooit op. Een aanpassing van het indexmechanisme en een indexsprong mogen daarbij geen taboe zijn”, besluit Maertens.