VIDEO. Britse ‘Starstreak’-raketinstallatie haalt Russische helikopter neer

Oekraïense soldaten zouden in Loegansk een Russische Mi-28yN-helikopter hebben neergehaald met een Britse ‘Starstreak’-raketinstallatie. Het zou gaan om een eerste succesvolle aanval met het luchtafweerwapen, dat een week geleden werd geleverd aan de Oekraïners. Dat meldt The Times. De ‘Starstreak’ is een draagbare installatie met raketten die de snelste van hun soort zouden zijn: ze kunnen een snelheid van Mach 3 bereiken. Het systeem vuurt drie speren van tungsten af.