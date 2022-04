Paus veroordeelt oorlog in Oekraïne, maar vermijdt directe kritiek aan adres van Poetin

Volgens paus Franciscus is met de Russische invasie in Oekraïne “de duisternis van de oorlog” in het oosten van Europa binnengedrongen. “Wij gingen ervan uit dat invasies in andere landen, wrede straatgevechten en nucleaire dreigingen donkere herinneringen waren uit een ver verleden”, sprak de Argentijn bij zijn aankomst enkele diplomaten toe. Hij noemde het “triest” om te zien hoe “enkele machtigen vooruitgang boeken in hun streven naar ruimte en invloedsfeer”, maar noemde de Russische president Vladimir Poetin daarbij niet bij naam.

De paus riep daarnaast op tot een “gemeenschappelijk antwoord” op de vluchtelingencrisis die op gang is gekomen door de oorlog in Oekraïne. “Het kan niet dat sommige landen het hele probleem op zich nemen terwijl anderen onverschillig blijven.”

De 85-jarige paus kwam zaterdag aan in de Maltese hoofdstad Valetta voor een tweedaags bezoek aan het eiland. Door pijn aan de knie moest hij gebruikmaken van een lift om uit het vliegtuig te geraken.

Voor zijn vertrek naar Malta ontmoette hij in Rome nog kort enkele gezinnen die uit Oekraïne naar Italië zijn gevlucht. De paus bevestigde tijdens de vlucht dat een bezoek aan de Oekraïense hoofdstad Kiev overwogen wordt. Onder meer de Oekraïense president Volodimir Zelenski had daarom verzocht.