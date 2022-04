Australië en India ondertekenen na meer dan tien jaar onderhandelen eindelijk handelsovereenkomst

Morrison had het zaterdag over een “mijlpaal”, die Australische exporteurs toegang geeft tot een van ‘s werelds grootste afzetmarkten. Hij beschreef India en Australië tijdens de online ondertekeningsceremonie als “twee dynamische regionale economieën, gelijkgestemde democratieën, die samenwerken in het voordeel van beide partijen.”

De Indische premier Narendra Modi had het over een “keerpunt”. “Op basis van dit akkoord kunnen we de veerkracht van de aanvoerlijnen versterken en bijdragen aan de stabiliteit in de Indo-Pacifische regio.”

Met de handelsovereenkomst vallen de tarieven op meer dan 85 procent van de Australische export richting India weg. Die is op dit moment meer dan 9 miljard Amerikaanse dollar per jaar waard, volgens het Australische persagentschap AAP.

Omgekeerd wordt 96 procent van de Indische import in Australië tariefvrij. Heffingen op schapenvlees en wol vallen onmiddellijk weg, de tarieven op producten als avocado’s, uien, noten en fruit worden in de komende zeven jaar uitgefaseerd. Ook voor kolen en metaalertsen vallen de handelsbelemmeringen weg. Heffingen op wijn worden verlaagd.

De Australische regering spreekt van “belangrijke winst” voor Australische exporteurs. “We krijgen toegang tot de grootste, snelst groeiende economie ter wereld.”