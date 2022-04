Zeven gewonden bij verkeersongeval met ambulance in Elsene

In de Brusselse gemeente Elsene zijn afgelopen nacht zeven gewonden gevallen bij een verkeersongeval. Een van de slachtoffers raakte zwaargewond. Dat meldt de Brusselse brandweer.

Het ongeval deed zich omstreeks 4.10 uur voor op de hoek van de Jean Pacquotstraat met de Auguste Rodinlaan. Daar kwamen een personenwagen en een private ziekenwagen in nog onduidelijk omstandigheden in aanrijding. De personenwagen eindigde door de klap op zijn flank. De brandweer kwam ter plaatse met een mug-team, vijf ziekenwagens en ontzettingsmateriaal en moest de twee passagiers op de achterbank van de personenwagen bevrijden.

In totaal raakten zeven personen gewond. Zij werden allemaal naar het ziekenhuis gebracht voor verzorging. Een van hen was zwaargewond. Geen van de slachtoffers verkeerde evenwel in levensgevaar.