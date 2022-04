PS wil wetsvoorstel indienen om prijzen te kunnen blokkeren: “We bevinden ons nu eenmaal in een portefeuille-oorlog”

In het voorstel van de PS zou de FOD Economie tijdelijke beperkende maatregelen kunnen nemen, op basis van de analyse die dagelijks door het Prijsobservatorium wordt gemaakt. Als de prijs van een bepaald goed of dienst snel veel stijgt, zou de overheid maximumprijzen of maximale winstmarges kunnen opleggen, of en een prijsbevriezing kunnen invoeren. Het Prijsobservatorium publiceert een driemaandelijks verslag dat de evolutie van de prijzen analyseert, en bepaalt of die beantwoordt aan de marktlogica dan wel of er sprake is van speculatie.

“Pas op, we wonen niet in een communistisch regime waar wij de marktprijzen zullen vastleggen”, anticipeert Kamerlid Christophe Lacroix op voorspelbare kritiek. “We verbieden bedrijven niet om winst te maken, we stellen de markteconomie niet in vraag. Maar we bevinden ons momenteel in een portefeuille-oorlog, en die vereist nu eenmaal de invoering van een instrument dat de excessen van die crisis kan corrigeren.”