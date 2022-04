Liverpool houdt Watford makkelijk af en neemt koppositie (voorlopig) over van Manchester City

Liverpool heeft thuis gedaan wat het moest doen. Tegen degradatiekandidaat Watford wonnen The Reds met 2-0. De koppositie wordt daardoor (even) overgenomen van Manchester City, dat deze namiddag nog tegen Burnley speelt.

Na 23 minuten was het Jota die met het hoofd de 1-0 voorbij Ben Foster knikte. Vier kopbalgoals voor de kleine Portugees, geen enkele speler in de Premier League heeft er meer gemaakt met het hoofd dit seizoen. Dat was meteen ook de 1-0-ruststand. Op het einde deed Fabinho er vanop de stip nog eentje bij: 2-0, drie punten en de leidersplaats voor Liverpool. Manchester City kan er mits winst bij Burnley wel weer overgaan. Liverpool telt nu 72 punten, City 70.