Oekraïense moeders komen op straat om kindslachtoffers van de oorlog te eren: “Als gevolg van Russische agressie stierven er al 148 kinderen”

In een poging om de aandacht te vestigen op het aantal kinderen onder de burgerslachtoffers van de Russisch-Oekraïense oorlog, hebben Oekraïense vrouwen zaterdag in Boedapest een mars gehouden. Ze lopen door de straten en zingen hun volkslied, bewapend met borden met een boodschap op. “Orban, stop het ondersteunen van moorden”, “Stop Poetin, stop de oorlog” en een bord met trieste cijfers: er zouden al 148 kinderen gestorven zijn volgens de procureur-generaal van Oekraïne.

Mijn hart huilt. Zulke kleine kinderen sterven in Oekraïne,” zei Anna, een vluchtelinge uit Kiev die met haar 9 maanden oude zoon Timur vluchtte. “We moeten dit stoppen, deze verschrikking”, voegde ze eraan toe.

Op dinsdag had het mensenrechtenbureau van de VN de dood van 1.179 burgers en 1.860 gewonden in Oekraïne bevestigd in het vijf weken durende conflict, te midden van vertragingen in de rapportage als gevolg van de vijandelijkheden, aldus een verklaring. Oekraïne zei afgelopen zondag dat tot nu toe 139 kinderen waren gedood en meer dan 205 gewond in het conflict.