93-jarige ‘nazi-oma’ moet de cel in: “Niks houdt u tegen”

Een 93-jarige Duitse vrouw is vrijdag veroordeeld tot een jaar gevangenisstraf omdat ze herhaaldelijk de Holocaust had ontkend.

Ursula Haverbeck had in 2017 op een publieke bijeenkomst in Berlijn verkondigd dat Auschwitz geen vernietigingskamp was. Volgens haar ging het slechts om een werkkamp en werden er geen miljoenen Joden vermoord. Later herhaalde ze dat nog eens in een interview.

Voor die twee feiten werd haar een gevangenisstraf opgelegd, en die straf werd nu ook bevestigd in hoger beroep. Voor justitie is de vrouw allesbehalve een onbekende. Ze werd al meermaals veroordeeld voor het ontkennen van de Holocaust, Duitse media noemen haar ‘nazi-oma’.

Net omdat de vrouw helemaal geen berouw toont en blijft volhouden dat ze de Holocaust ‘onderzoekt’ stuurt de rechter haar opnieuw naar de gevangenis, ondanks haar vergevorderde leeftijd. “Niks houdt u tegen. Met woorden zullen we geen invloed op u hebben”, aldus de rechter. De 93-jarige vrouw kan wel nog naar Cassatie.