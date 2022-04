Bayern München neemt pas op het einde afstand van Freiburg en invaller Hugo Siquet, Borussia Dortmund krijgt thuis een oplawaai van RB Leipzig

De eerste ‘topper’ van zaterdag was die tussen nummer vijf Freiburg en leider Bayern. In een gelijkopgaande eerste helft werd er nog niet gescoord, maar in de tweede helft was het Leon Goretzka die op voorzet van Joshua Kimmich de debatten opende. Vijf minuten later hingen de bordjes alweer in evenwicht nadat Nils Petersen meteen na z’n invalbeurt Neuer kansloos liet.

Bayern kwam die gelijkmaker snel te boven, tien minuten later zette Gnabry der Rekordmeister opnieuw op voorsprong. Wanneer Coman de 1-3 maakte, was de veer helemaal gebroken bij Freiburg, waar ex-Standardspeler Hugo Siquet na 69 minuten een eerste keer in actie mocht komen. In de extra tijd deed Sabitzer er nog eentje bij. Bayern zet Dortmund nog meer onder druk en telt negen punten meer.

Borussia Dortmund-RB Leipzig: 1-4

Het was dan aan Dortmund om die kloof opnieuw wat kleiner te maken. Thuis tegen RB Leipzig geen evidentie, maar met de steun van een sinds lang nog eens volledig uitverkocht stadion moest dat misschien wel lukken. De jongens van trainer Marco Rose startten aanvankelijk nog sterk aan de partij, maar na de openingsgoal van Leipzig via Konrad Laimer was het momentum gekeerd. De Oostenrijker maakte er voor rust eigenhandig nog 0-2 van.

Na de pauze kwam er niet meteen verbetering langs de kant van de thuisploeg. Het was eerder Leipzig dat via Nkunku het mes nog wat dieper in de wonde stak.

De wedstrijd kabbelde naar het einde toe en een goal voor Dortmund leek er eigenlijk nooit aan te komen. Invaller Donyell Malen dacht daar echter anders over en maakte alsnog de eerredder. Bij die 1-3 bleef het wel niet, want Dani Olmo prikte er toch nog eentje bij voor de Oost-Duitsers. Een oplawaai voor Borussia Dortmund, dat Bayern op negen punten afstand ziet staan. RB Leipzig staat vierde geparkeerd.

Bayer Leverkusen-Hertha Berlin: 2-1

Dedryck Boyata speelde vanmiddag op bezoek bij nummer drie Bayer Leverkusen. Lucas Alario en Karim Bellarabi zetten de thuisploeg op 2-0, Vladimir Darida milderde nog voor de rust. In de tweede helft zou er niet meer gescoord worden. Leverkusen is derde, Hertha staat als voorlaatste op de tweede degradatieplek.

Arminia Bielefeld - VfB Stuttgart: 1-1

De wedstrijd tussen de Belgen Nathan De Medina en kersvers Rode Duivel Orel Mangala kende geen winnaar. Stuttgart kwam al snel op voorsprong via Kalajdzic. Maar de thuisploeg liet zich niet zomaar doen en kwam nog voor het uur op gelijke hoogte via Krüger.

Invaller Mangala kreeg nog 20 minuten om zijn club de zege te gunnen en ook De Medina kreeg nog vijf minuten. Scoren lukte voor beide heren echter niet meer. Bielefeld blijft op de barrageplek staan, Stuttgart staat twee trappen hoger.

© AP

TSG Hoffenheim-VfL Bochum: 1-2

Door de nederlaag van Freiburg kon Hoffenheim naar de vijfde plaats springen. Thuis tegen Bochum hadden de troepen van Sebastian Hoeneß het wel niet onder de markt. Asano tekende voor de 0-1 bij de rust. David Raum maakte nadien wel gelijk maar diezelfde Asano sloeg een tweede keer toe. Hoffenheim blijft zesde, Bochum is elfde.

Eintracht Frankfurt-Greuther Fürth: 0-0

Frankfurt kreeg in het eigen Deutsche Bank Park rode lantaarn Greuther Fürth over de vloer. Verder kunnen we kort zijn over deze match: 0-0. Frankfurt is negende, Fürth blijft troosteloos laatste.