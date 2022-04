KV Oostende wil door met Yves Vanderhaeghe: “We kennen elkaar nu beter”

Na de redding, de contractverlenging? Yves Vanderhaeghe kreeg na het vertrek Blessin een overeenkomst van zes maanden met één doel: in 1A blijven. Dat lukte, en Gauthier Ganaye, CEO bij KVO, sprak na de match tegen Seraing dan ook openlijk over een langere samenwerking.

“Yves heeft een nauwe band met de club en met het contract van zes maanden was het de bedoeling om elkaar beter te leren kennen. We hebben de laatste weken goed samengewerkt. En nu we gered zijn, kunnen we wenken aan de toekomst. Het is geen geheim dat ik Yves hier graag langer zou houden.”

Een boodschap dat als muziek in de oren klonk van de coach, die zelf nog voorzichtig reageert. “Dat is een positief signaal, en daar ben ik blij om”, aldus Vanderhaeghe. “In mijn contract staat er dat ik ten laatste twintig dagen na de laatste speeldag van meer weet, dus ik wacht af. Maar natuurlijk zou ik hier heel graag blijven, iedereen weet ik graag in Oostende ben. Het vertrek destijds deed daarom echt pijn.”