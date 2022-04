De voetbalsters van Club Brugge worden volgend seizoen begeleid door een menstruatiecoach. Is dat een blauw-zwarte marketingstunt? Of gaat het om noodzakelijke begeleiding die veel te lang uitbleef? “Wat voor sporters de beste periode in de menstruele cyclus is, is heel individueel,” zegt sportgynaecoloog Luc Baeyens.