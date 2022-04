Lange files aan haven van Dover na kaalslag bij P&O

De gevolgen van het massale ontslag bij de Britse rederij P&O, slecht weer en het begin van de paasvakantie hebben zaterdag in Engeland tot lange wachtrijen aan de haven van Dover geleid. Meer dan zes uur lang stonden automobilisten volgens een bericht van de BBC in de file op de weg naar de veerbootterminal voor de overvaart van het Kanaal.

Ook aan de toegang tot de Eurotunnel in het naburige Folkestone stonden naar verluidt wachtrijen, door technische problemen bij de incheck.

Het Britse ministerie van Verkeer zette een noodplan in werking dat voor een brexit zonder akkoord was uitgewerkt. Delen van de M20-autoweg, die van Londen naar Dover loopt, werden gesloten voor personenwagens. Inwoners van Dover konden niet meer met hun auto weg doordat de straten compleet dichtgeslibd waren, meldde de lokale nieuwssite Kent Online.

De overvaarten van P&O zijn opgeschort en drie schepen van de rederij liggen stil in de haven van Dover. Bovendien viel een schip van concurrent DFDS uit nadat het bij slecht weer in Duinkerke schade had opgelopen.