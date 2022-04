Anderlecht-huurling Michel Vlap maakt het PSV knap lastig, maar Eindhovenaren knokken zich van 3-0 naar 3-3 op bezoek bij Twente

Ricky van Wolfswinkel (13. en 19.) en Anderlecht-huurling Michel Vlap (25.) tekenden voor een 3-0 tussenstand na een kwart wedstrijd. Joey Veerman (35.) deed nog voor rust wat terug namens de Eindhovenaren. Cody Gakpo (53.) bracht de spanning al snel terug in de tweede helft. Yorbe Vertessen viel pas in de 92e minuut in en zag Olivier Boscagli (90.+4) in extremis een onverhoopt punt uit de brand slepen.

Door het gelijkspel moet PSV wel een gaatje laten aan de kop van het klassement. Het heeft met 65 punten vier punten achterstand op landskampioen Ajax. De Ajacieden gingen winnen op bezoek bij Groningen: 1-3. Strand Larsen bracht de thuisploeg op voorsprong, maar Klaassen, Tadic en Berghuis stelden nog orde op zaken voor de leider.

Assist Openda mag niet baten voor verliezend Vitesse

Vitesse verliest de top 5 steeds meer uit het zicht. Het was zaterdagavond op de 28e speeldag van de Eredivisie niet opgewassen tegen AZ (3-1).

Vangelis Pavlidis (32.) en een owngoal van Jacob Rasmussen (56.) zorgden voor een dubbele Alkmaarse voorsprong. Sondre Tronstad (63.) prikte niet veel later tegen op aangeven van Loïs Openda, maar dat mocht niet baten. In de slotfase verzilverde Jesper Karlsson (83.) nog een penalty, waarmee hij de eindstand bepaalde. AZ is vierde met 55 punten. Vitesse achtervolgt als zevende met 41 punten.

Niet Dessers, maar Linssen die in 92e minuut scoort

En ook Feyenoord moest zaterdag aan de bak. In de eigen Kuip haalden de Rotterdammers het met 2-0 tegen Willem II. Sinisterra opende de score, Bryan Linssen, de vervanger van Cyriel Dessers na 73 minuten, maakte de 2-0 in de 92e minuut. Feyenoord staat derde, Willem II vijftiende.