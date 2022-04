Aantal verloren gelopen honden in vijf jaar tijd met de helft gedaald

Het aantal honden dat in ons land als verloren gelopen wordt opgegeven, is de voorbije vijf jaar gehalveerd. Dat meldt De Zondag, aan de vooravond van de Dag van de Zwerfdieren op 4 april.

In 2021 werd een recordaantal van 112.961 honden geregistreerd op de databank DogID. Dat blijkt uit cijfers van Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA).

Het aantal honden dat in ons land als verloren gelopen wordt opgegeven, daalt jaar na jaar. In 2016 ging het nog om 1.648 dieren, in 2021 was dit al meer dan gehalveerd tot 773. “Er zijn wellicht verschillende redenen waarom het aantal verloren dieren daalt in de registratie”, zegt Brigitte Borgmans van het departement Dierenwelzijn.

“Mensen posten heel snel op sociale media een bericht over hun verloren gelopen hond. Ze vinden ook sneller dan vroeger de weg naar een dierenasiel in de buurt waar hun hond ondergebracht kan zijn. En in 2020 en 2021 waren veel mensen permanent thuis door de coronapandemie. Belangrijk om op te merken is dat een weggelopen of verloren hond niet automatisch in DogID als verloren geregistreerd staat. Het is nog altijd een handeling die door de eigenaar moet gebeuren. En het is ook de eigenaar die de status moet laten aanpassen als het dier terug is.”

Vorig jaar werden 98.537 katten geregistreerd op CatID, dat is het hoogste aantal sinds de opstart van de databank. Het aantal geregistreerde katten in ons land komt daarmee op 354.360. In 2021 werden 341 katten als verloren gelopen geregistreerd. Dat zijn er meer dan in 2020 (187 katten) en 2019 (143 katten).