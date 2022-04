Algerijnse man na twintig jaar in Guantanamo Bay zonder proces naar huis

Een Algerijnse man die beschuldigd werd van het trainen van al-Qaidaterroristen en die sinds 2002 in Guantanamo Bay werd vastgehouden, is vrijgelaten en naar huis gestuurd naar Algiers. De 48-jarige Sufiyan Barhoumi kwam al in 2016 in aanmerking voor vrijlating, maar werd desondanks nog zes jaar vastgehouden.

Barhoumi’s vrijlating werd in februari overeengekomen, zo zei het Amerikaanse ministerie van Defensie zaterdag in een verklaring. De Algerijnse regering gaf niet nader gespecificeerde “veiligheidsgaranties”.

Nog 37 mensen zitten vast in de beruchte militaire gevangenis in het zuiden van Cuba. De Amerikaanse president Joe Biden heeft de vrijlatingen hervat en zijn wens geuit om de omstreden gevangenis te sluiten.

Barhoumi werd gevangengenomen door de Amerikaanse strijdkrachten in Pakistan en zat sindsdien in militaire hechtenis. Volgens documenten uit 2004, verkregen door WikiLeaks, werd Barhoumi ervan verdacht een al-Qaidatrainer te zijn en banden te hebben met de leiding van de groep.

Barhoumi heeft echter nooit een proces gekregen. In 2012 bood hij zelfs aan om schuldig te pleiten aan alle aanklachten, om zo zijn straf te kennen.

De FBI ging echter niet op zijn aanbod in. In 2016 beval de reviewcommissie van de gevangenis zijn vrijlating aan, omdat hij volgens de leden van de commissie geen banden had met al-Qaida of de taliban. Toenmalig minister van Defensie Ash Carter verwierp dat besluit echter en besloot Barhoumi achter de tralies te houden.

Barhoumi is de tweede Guantanamogevangene die in de afgelopen maand is vrijgelaten. Mohammed al-Qahtani werd op 7 maart vrijgelaten. Hij zat ook al 20 jaar vast.