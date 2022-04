Spaanse conservatieve partij PP krijgt nieuwe leider na jaren van onrust

Spanje heeft een nieuwe oppositieleider: Alberto Núñez Feijóo is tot voorzitter gekozen van de conservatieve Partido Popular (PP), een partij die door crisissen geteisterd wordt. Volgend jaar worden verkiezingen gehouden in Spanje.

Op een partijcongres zaterdag in Sevilla stemde 98,35 procent van de PP-leden voor de 60-jarige Núñez Feijóo, die geen tegenstrever had. Hij volgt Pablo Casado (41) op, die in Sevilla aankondigde dat hij uit de politiek stapt. Onder het voorzitterschap van Casado, dat in 2018 begon, haalde de PP een van de slechtste verkiezingsresultaten in de geschiedenis van de Volkspartij.

Núñez Feijóo is sinds 2009 minister-president van de regio Galicië en wordt beschouwd als iemand van de gematigde vleugel van de PP. Hij heeft de opdracht de tweede partij in het Spaanse parlement naar een zege te leiden in de parlementsverkiezingen die voor eind 2023 gepland zijn.

De PP, opgericht in 1989, bestuurde Spanje van 1996 tot 2004 en van 2011 tot 2018. Mariano Rajoy werd in 2018 met een motie van wantrouwen aan de kant gezet als premier, na een reeks beschuldigingen van corruptie waaraan geen eind leek te komen en die de partij in het nauw bracht. Pedro Sánchez van de socialistische partij werd dan eerste minister.

Maar aan de moeilijkheden van de PP kwam geen einde met het vertrek van Rajoy. De jongste maanden brak een interne machtsstrijd uit tussen Casado en de populaire minister-president van Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Als gevolg daarvan riep Casado een partijcongres bijeen om een nieuwe partijleider te kiezen.