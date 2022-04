Macron pakt uit met één spectaculaire verkiezingsrally en waarschuwt voor ‘Brexit-achtige toestanden’

De Franse president Emmanuel Macron waarschuwde voor het risico van een Brexit-achtige verkiezingsuitslag in zijn enige campagne-rally voor de eerste ronde van de presidentsverkiezingen, in een poging om ontmoedigde kiezers te overtuigen.

“Het gevaar van extremisme heeft nieuwe hoogten bereikt omdat, in de afgelopen maanden en jaren, haat, alternatieve waarheden zijn genormaliseerd,” zei hij. “We zijn eraan gewend geraakt om in tv-shows antisemitische en racistische auteurs te zien.”

Dit zei Macron na een opvallende entree in de Paris La Défense Arena, waar zo’n 35.000 mensen in passen. Zijn speech duurde twee uur en bestond uit een lange lijst van prestaties en beloften om bijvoorbeeld banen te creëren in ziekenhuizen.