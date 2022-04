Man omgekomen in brand in Ronse, zwaar getroffen woning ligt op parcours van Ronde van Vlaanderen

In de nacht van zaterdag op zondag is in Ronse een 80-jarige man om het leven gekomen bij een woningbrand. De woning, die instabiel is, ligt pal op het parcours van de Ronde van Vlaanderen. Dat meldt het parket van Oost-Vlaanderen.

Volgens het parket zijn er ernstige aanwijzingen dat de brand in de woning in Ronse werd aangestoken. Een wanhoopsdaad wordt niet uitgesloten. Het parket stelde een branddeskundige aan.

De woning van de 80-jarige man ligt in de Kruisstraat en dat is een deel van het parcours van de Ronde van Vlaanderen. Door de brand is de woning instabiel. De brandweer en de organisatie overleggen over wat mogelijk is. (belga)