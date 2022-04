Philippe Clement ziet geen favorietenrol voor Rode Duivels op WK: “Frankrijk is favoriet”

Philippe Clement werd door de Franse pers gepolst naar zijn mening over de Rode Duivels en het opkomende WK voetbal. De trainer van AS Monaco ziet geen favorietenrol voor de Rode Duivels.

Clement beantwoordde de vraag alleszins zoals een trainer in Frankrijk. “Omdat ik er nu twee maanden ben, kan ik nu zeggen dat Frankrijk de grote favoriet is. Niet alleen met zijn basisspelers, maar omdat het een selectie is die twee, drie spelers van hoge kwaliteit op elke positie heeft. Spanje heeft nog steeds veel kwaliteit, met veel jonge spelers.”

Voor de Rode Duivels is de voormalige hoofdcoach van Waasland-Beveren en Club Brugge strenger. “Wat België betreft, hebben we de afgelopen jaren een uitzonderlijke generatie gehad. Verschillende spelers zijn gestopt, zoals Kompany en Vermaelen. Het gaat ook al een tijdje niet goed met Hazard. Dat verandert veel voor een klein land als wij. Daarom denk ik niet dat we tot de favorieten behoren. Maar ik hoop dat we geweldige dingen gaan doen. Je hoeft geen favoriet te zijn om geweldige dingen te doen.”