Nieuwe wet in Verenigd Koninkrijk: tot twee jaar cel voor sturen van dickpic

Het voorstel zegt dat iedereen die foto- of videobeelden doorstuurt van geslachtsdelen “voor zijn of haar eigen seksuele bevrediging, of om het slachtoffer te vernederen, alarmeren of verontrusten” celstraffen tot twee jaar riskeert. Dat plan maakt deel uit van een groter wetsvoorstel – de Online Safety Bill – waarbij cyberflashing even zwaar bestraft worden als exhibitionisme.

“Het is onaanvaardbaar dat vrouwen in het dagelijkse leven het slachtoffer worden van deze verachtelijke praktijk”, aldus viceminister van Justitie Victoria Atkins. “Cyberflashing kan slachtoffers ernstige stress bezorgen. Deze wetswijziging zorgt ervoor dat politie en aanklagers dit fenomeen kunnen tackelen, en mensen veilig kunnen houden.”

De Britse overheid waarschuwde socialemediabedrijven alvast dat zij er door de wet ook meer voor zouden moeten doen om illegale en schadelijke berichten te verwijderen. “Deze wet zal bedrijven dwingen om ervoor te zorgen dat hun platformen niet langer gebruikt worden voor het plegen van misselijkmakende daden van cyberflashing”, zei minister voor Cultuur Nadine Dorries.