Roma-coach José Mourinho haalt uit naar journalist: “Je schijt in je broek als je mij ziet”

José Mourinho heeft zaterdagavond weer eens van zich doen spreken. Tijdens een persconferentie voor het duel met Sampdoria kreeg de trainer van AS Roma het aan de stok met een journalist. “Je schijt in je broek als je mij ziet”, aldus de Portugees.

De journalist die de opmerking van Mourinho naar zijn hoofd geslingerd kreeg, liet zich een dag eerder op de radio uit over de tactiek van de keuzeheer van AS Roma. De resultaten van de Italiaanse club vallen in 2022 nog tegen en daarom heeft Mourinho weer gekozen voor een driemansverdediging.

“Gisteren hoorde ik je op de radio en was je veel agressiever en veel kritischer. Ik had daarom niet zo’n makkelijke vraag verwacht. Mijn conclusie is daarom dat je op de radio superagressief bent, maar hier schijt je nu in je broek als je mij ziet”, klonk het uit de mond van de Portugees.