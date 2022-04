“De Russen willen zoveel Oekraïners elimineren als ze kunnen”: woede over “genocide” in Bucha, meer Europese sancties “op komst”

De tientallen doden die zaterdag werden ontdekt in Bucha en in andere voorsteden van Kiev die recent door het Oekraïense leger werden heroverd, zijn niet minder dan getuigen van een “genocide” door het Russische leger. Dat zeggen verschillende Oekraïense gezagsdragers. Ook internationaal klinkt verontwaardiging: het Verenigd Koninkrijk eist een onderzoek naar oorlogsmisdaden, Europees president Charles Michel liet verstaan dat er nieuwe sancties op komst zijn.

“De slachtpartij in Bucha was opzettelijk”, hekelt de Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken Dmitro Koeleba, één dag na de ontdekking van talrijke lijken in de voorstad van Kiev. Bucha is nog maar net heroverd op het Russische leger. Zijn bericht op Twitter wordt vergezeld van gruwelijke foto’s van lijken in Bucha.

Ook Vitali Klitsjko, de burgemeester van Kiev, beschuldigt Rusland van genocide. “De Russen willen zoveel Oekraïners elimineren als ze kunnen. We moeten hen stoppen, en het land uit zetten. Ik eis verwoestende sancties van de G7 NU”, schrijft hij op Twitter, met ook daar ronduit gruwelijke beelden van dode mensen op straat. “Wat in Bucha en andere voorsteden van Kiev is gebeurd, kunnen we enkel als volkerenmoord omschrijven. Burgers die met vastgebonden handen doodgeschoten werden: dat zijn wreedaardige oorlogsmisdaden, waarvoor Poetin zich moet verantwoorden. Voor de hele wereld kan er maar één gevolg zijn: geen cent mag nog naar Rusland gaan. Dat is bloedgeld, waarmee mensen afgeslacht worden.”

Het Russische ministerie van Defensie gaf nog geen commentaar op de beschuldigingen.

Onderzoek en sancties?

De Britse minister van Buitenlandse Zaken Liz Truss eist inmiddels een onderzoek naar oorlogsmisdaden over “de walgelijke daden” van het Russische leger. “Terwijl de Russische troepen gedwongen worden om te vechten tijdens hun terugtrekking, zien we meer en meer bewijzen van walgelijke daden gepleegd door de invasietroepen in steden zoals Irpin en Bucha”, aldus Truss. Die “willekeurige aanvallen op onschuldige burgers” moeten het voorwerp worden van “een onderzoek naar oorlogsmisdaden”.

Ook Europees president Charles Michel is naar eigen zeggen “geschokt door de beklijvende beelden van wreedheden gepleegd door het Russische leger in de regio Bucha”. Volgens Michel helpt de Europese Unie Oekraïne bij het verzamelen van het nodige bewijs om die oorlogsmisdaden te laten vervolgen in internationale rechtbanken. Hij laat ook weten dat er “meer Europese sancties en steunmaatregelen op komst zijn”.